Deutscher Bundeskanzler zu Besuch erwartet

Bukarest (ADZ) - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am heutigen Samstag in Bukarest zu Besuch erwartet. Auf Scholz’ Programm steht zunächst ein Treffen mit seinem rumänischen Amtskollegen Marcel Ciolacu (PSD), in dem es nach Angaben Berlins hauptsächlich um bilaterale, europa-, sicherheits- sowie wirtschaftspolitische Themen gehen soll. Anschließend will Scholz an einem Rundtischgespräch mit Wirtschaftsvertretern teilnehmen.



Der Besuch des Bundeskanzlers erfolgt vor dem Hintergrund einer in Bukarest steigenden Konferenz der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE), der sowohl die Kanzlerpartei SPD als auch die von Marcel Ciolacu geführte PSD angehören. Bei der Konferenz werden zudem auch SPE-Präsident Stefan Löfven sowie der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl, Nicolas Schmit, erwartet.



Regierungschef Ciolacu hatte den deutschen Bundeskanzler letzten November nach dem SPE-Parteitag in Malaga in einem Posting auf der Plattform X (vormals Twitter) als einen Freund bezeichnet, der Rumäniens Schengen-Beitritt nach Kräften unterstütze. Gemeinsam könne man ein stärkeres, geeinteres und faireres Europa aufbauen, hatte Ciolacu damals geschrieben.