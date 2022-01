Deutschland entschlossen an der Seite Rumäniens

Bukarest (ADZ) - Mit Blick auf die aktuelle sicherheitspolitische Lage erklärt der deutsche Botschafter Peer Gebauer:„Deutschland steht entschlossen an der Seite Rumäniens. Die deutsche Luftwaffe beteiligt sich ab Mitte Februar mit Eurofightern und Soldaten am Enhanced Air Policing South. Gemeinsam mit Italien gewährleisten wir die Sicherheit im NATO-Luftraum als verlässlicher Partner mit sichtbarem und hochwertigen Beitrag. Dies ist ein klares Zeichen transatlantischer und europäischer Solidarität. Forderungen nach einem Abzug von NATO-Truppen aus Rumänien und nach einer Rückkehr zum Stand von 1997 müssen entschieden zurückgewiesen werden.“ Das russische Verhalten sei nicht nur eine Bedrohung der Ukraine, sondern betreffe die Sicherheit Europas. Eine erneute Verletzung der Souveränität der Ukraine werde eine entschiedene, gemeinsame europäische Antwort nach sich ziehen, erklärte auch Außenministerin Annalena Baerbock beim Treffen der EU-Außenminister am 24. Januar.