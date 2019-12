Devisenreserven um 1,09 Milliarden Euro gesunken

Bukarest (ADZ) - Die Devisenreserven der Rumänischen Nationalbank (BNR) sind im November von 34,908 Milliarden Euro auf 33,817 Milliarden Euro zurückgegangen. Entsprechend mehrerer Wirtschaftsmedien sei dies darauf zurückzuführen, dass die BNR wiederholte Male den Wechselkurs verteidigt habe. Im November hat der Euro gegenüber dem Leu viermal ein Rekordhoch erreicht, mit einem offiziellen Höchststand von 4,7808 Lei am 21. November. Vergangene Woche wurde am Interbankenmarkt der Euro auch über der Schwelle von 4,8 Lei gehandelt. Nationalbank-Gouverneur Mugur Isărescu hatte aber auch darauf hingewiesen, dass die Kursschwankungen der rumänischen Währung geringfügig seien.



Entsprechend der am Montag von der BNR vorgestellten Daten lagen die Deviseneingänge im November bei 1,89 Milliarden Euro, die Ausgänge bezifferte die Nationalbank auf 2,98 Milliarden Euro. Die Goldreserven blieben konstant bei 103,6 Tonnen, deren Wert lag bei 4,41 Milliarden Euro.