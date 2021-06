Die ALDE will Bürgermeisterin Armand abberufen

Bukarest (ADZ) – Die außerparlamentarische Kleinpartei ALDE will nach eigenen Angaben ein lokales Referendum zur Abberufung der Bürgermeisterin des ersten Hauptstadtbezirks, Clotilde Armand (USR-PLUS), anstoßen. Wie der frühere ALDE-Stadtrat Tudor Ionescu dem Sender Antena 3 am Wochenende sagte, hat seine Kleinpartei dafür bereits mit der Unterschriftensammlung losgelegt – nötig seien die Unterschriften von mindestens 25 Prozent der Einwohner des 1. Bezirks bzw. von mindestens 60.000 Personen, so Ionescu, demzufolge seine Partei der USR-PLUS-Kommunalpolitikerin die Schuld an den Müllabfuhr-Problemen des Bezirks gibt.