Die Moldau will den Notstand ausrufen – Luftraum geschlossen

Chișinău (ADZ) – In der Republik Moldau hat die proeuropäische Staatspräsidentin Maia Sandu am Donnerstag bekannt gegeben, dass ihr Land den Notstand verhängen will. Die Regierung werde das Parlament in Chișinău ersuchen, wegen der russischen Invasion der benachbarten Ukraine den Notstand umgehend auszurufen, teilte Sandu mit. Die moldauische Präsidentin berief zudem eine Sitzung des Sicherheitsrates des Landes ein und forderte sämtliche in der Ukraine wohnhaften moldauischen Bürger zur sofortigen Rückkehr in die Heimat auf. Die moldauischen Behörden schlossen am Donnerstag zudem den gesamten Luftraum des Landes.