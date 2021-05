Die PNL plant Präsenz-Parteitag mit 5000 Delegierten

Bukarest (ADZ) – Die regierenden Liberalen haben sich am Dienstag angesichts der zurzeit rückläufigen Corona-Epidemie hierzulande auf einen Präsenz-Parteitag mit 5000 Parteidelegierten geeinigt. Der Konvent, auf dem bekanntlich die neue Parteispitze gewählt wird, soll auf Beschluss der PNL-Spitze am 25. September steigen – der Termin muss allerdings noch von der erweiterten Parteiführung abgesegnet werden, die am Wochenende zusammentritt.



Wie Liberalenchef Ludovic Orban weiters erläuterte, setzt der Konvent die Wahl der Leitungen sämtlicher PNL-Verbände im Land voraus, weswegen man auch einen Wahlkalender abgesegnet habe. Dieser sieht vor, dass die kommunalen PNL-Verbände zwischen dem 1. Juni und dem 15. Juli ihre Generalversammlungen abhalten und neuen Leitungen wählen, im Zeitraum 1. Juli – 10. August sodann die Wahl der Leitungen der PNL-Kreisverbände und zwischen dem 10. August und 25. September schließlich der Wahlkampf für den Konvent vom 25. September steigt.



Bis dato ist Noch-Parteichef Orban der einzige offizielle Anwärter auf das Amt, während Premierminister Florin Cîțu sich nach wie vor bedeckt gibt bzw. bisher lediglich bestätigte, „für ein Führungsamt“ antreten zu wollen. Orban selbst machte am Dienstag keinen Hehl daraus, am liebsten ohne Herausforderer für eine zweite Amtszeit als PNL-Vorsitzender antreten zu wollen: Er wünsche sich Cîțu als Mitglied seines Führungsteams, nicht als Gegenkandidaten, so der PNL-Chef.



Politbeobachtern zufolge kann Orban gegenwärtig noch mit der Unterstützung der Mehrheit der PNL-Verbände im Land rechnen, doch bröckelt seine Vormachtstellung infolge des Gegenwindes der einflussreichen siebenbürgischen PNL-Verbände inzwischen erheblich.