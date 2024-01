Die PSD entscheidet über ihre Wahlkampfstrategie

Bukarest (ADZ) - Die PSD will diese Tage auf zwei Sitzungen ihrer Leitungsgremien über ihre Wahlkampfstrategie im laufenden Jahr entscheiden. In puncto der im Juni anstehenden Europawahl will die PSD-Spitze vor allem festlegen, ob sie der von den Liberalen hartnäckig geforderten Zusammenlegung der Europa- mit der Kommunalwahl, die vorgezogen würde, stattgibt oder nicht. Des Weiteren muss die Regierungspartei entscheiden, ob sie bei einem oder gar mehreren Wahlrennen auf gemeinsame Listen mit dem liberalen Juniorpartner setzen oder im Alleingang antreten will.



Nicht zu guter Letzt muss sich die PSD auch auf ihren Spitzenkandidaten für das Rennen um das Bukarester Bürgermeisteramt einigen. Die frühere Oberbürgermeisterin Gabriela Firea-Pandele, die partout abermals aufgestellt werden will, hatte erst letzte Tage beklagt, sich wie ein „provisorischer“ Kandidat zu fühlen, da die Partei eine Entscheidung offenbar hinauszögere und sie immer noch nicht zur Spitzenkandidatin gekürt worden sei. Medienberichten zufolge soll Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu allerdings den Bürgermeister des 4. Hauptstadtbezirks, Daniel Băluță (PSD), als Spitzenkandidaten vorziehen.