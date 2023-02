Bukarest (ADZ) - Nach Angaben von PSD-Chef und Premierminister in spe, Marcel Ciolacu, feilt seine Partei gegenwärtig an einem Maßnahmenpaket zur Eindämmung der Inflation einerseits und Förderung „der heimischen Unternehmen sowie Schaffung von Arbeitsplätzen“ andererseits. Er sei überzeugt, dass die andauernde Teuerungsspirale die Bürger weit mehr beschäftige als „Rochaden an der Regierungsspitze, Postenschacher und Vorwahlkampfzeiten“, stellte Ciolacu am Mittwoch in einem Facebook-Posting klar.