Die PSD will Temescher PNL-Politiker verklagen

Bukarest/Temeswar/Lugosch (ADZ) - Im Skandal um die an Rentenzettel angetackerten Wahlkampfflyer des liberalen Juniorpartners will die PSD Strafanzeigen gegen den Chef des PNL-Verbands Temesch, Alin Nica, den Chef des PNL-Verbands Lugosch, Ionuț Sârbu, und den Regionalleiter der Rumänischen Post, Adrian Lulciuc, erstatten. In einer Pressemitteilung warf die PSD der Temescher PNL-Führung am Dienstag vor, die lokale Leitung der Rumänischen Post zu Gesetzesverstößen verleitet zu haben – die Wahlkampfflyer, die an die Rentennachweise Lugoscher Senioren angeheftet gewesen seien und mit denen die PNL die frisch um 13,8 Prozent angehobenen Altersbezüge populistisch habe ausschlachten wollen, seien völlig unrechtmäßig, ohne einen einschlägigen Vertrag zwischen Post und dem PNL-Verband Temesch, ausgetragen worden, was den Verdacht auf Amtsmissbrauch und Anstiftung zu Amtsmissbrauch aufkommen lasse, so die PSD.



Wegen des Eklats um die an Rentenzettel angetackerten Wahlkampfflyer der PNL hatte die Rumänische Post bereits zu Wochenbeginn bekannt gegeben, ihre auf „Postmesager“ getauften Dienstleistungen bezüglich Wahlkampfmaterial ab sofort einstweilig auszusetzen.