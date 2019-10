DIICOT-Chef nach Rüge des Präsidenten zurückgetreten

Bukarest (ADZ) - Der Chefermittler der Antimafia-Staatsanwaltschaft DIICOT, Felix Bănilă, ist am Mittwoch zurückgetreten, nachdem Staatspräsident Klaus Johannis dies aufgrund der Art, in der die Ermittlungsverfahren in der Causa der Mädchen-Morde von Caracal verlaufen waren, gefordert hatte.

Bănilă ist nach eigenen Worten zwar nicht der Meinung, mit dem Fall überfordert gewesen zu sein, jedoch sei sein Rücktritt im Moment notwendig, um seinen Kollegen ein unbeschadetes Arbeitsumfeld zu schaffen. Nach Beratungen mit dem Generalstaatsanwalt, dem Obersten Justizrat sowie dem Justizminister habe er sich zu diesem Schritt entschieden. Er werde im Amt bleiben, bis der Staatspräsident seinen Rücktritt zur Kenntnis genommen hat. Er wünsche sich, dass sein Rücktritt einen Einzelfall darstelle und es keineswegs zu willkürlichen Entlassungen innerhalb der Staatsanwaltschaft kommen werde, die die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr bringen könnten.