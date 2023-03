DIICOT: geheimes Steroidlabor entdeckt

Bukarest (ADZ) - Die Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT hat das erste geheime Steroidlabor zur Herstellung von hochriskanten Anabolika in Rumänien entdeckt. Zur Aufklärung eines organisierten kriminellen Netzwerks zu Fabrikation und Vertrieb in EU-Ländern wurden 15 Hausdurchsuchungen in Bukarest und den Kreisen Jassy, Bacău, Konstanza und Hermannstadt durchgeführt. Parallel fanden im Rahmen einer Kooperation mit moldauischen Behörden und Eurojust 22 Durchsuchungen im Nachbarland statt. Der Standort des Labors wird nicht mitgeteilt.