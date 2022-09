Dîncu bestätigt Pläne über Kauf eines „Iron Dome“

Bukarest (ADZ) - Verteidigungsminister Vasile Dîncu (PSD) hat in einem TV-Gespräch bestätigt, dass Rumänien angesichts der durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine veränderten Bedrohungslage in Europa den Kauf des israelischen Raketenschutzschirms „Iron Dome“ ins Auge fasst und deswegen bereits erste Gespräche mit den israelischen Behörden eingegangen ist. Rumäniens Chancen, ein einschlägiges Abkommen „innerhalb von fünf Jahren“ durchzuziehen, stünden nicht schlecht, sagte Dîncu im Gespräch mit dem Nachrichtensender Digi24. Aktuell feile man an einer Novelle des bilateralen Kooperationsabkommens im militärischen sowie Sicherheitsbereich, um das rumänische Heer „mit Spitzentechnologie“ ausstatten zu können, wobei einschließlich die Produktion verschiedener Komponenten hierzulande ins Auge gefasst werde, eröffnete der Verteidigungsminister.



Die israelische Tageszeitung „Haaretz“ hatte erst letzte Tage nach einem Israel-Besuch Dîncus berichtet, dass Rumänien an der Anschaffung des mobilen, bodengestützten israelischen Raketenabwehrsystems interessiert ist und gute Aussichten hat, zum ersten europäischen Land zu werden, das den „Iron Dome“ bezieht.