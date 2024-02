DNA ermittelt gegen Stadtherrn von Botoșani

Bukarest (ADZ) – Der Bürgermeister von Botoșani, Cosmin Andrei (PSD), soll nach Angaben der Ermittler im Jahr 2021 eine Frau während eines Einstellungsverfahrens begünstigt haben. Als eine Stelle bei dem Ortssteueramt ausgeschrieben wurde, das der Kommunalverwaltung nachgeordnet ist, habe Cosmin Andrei ihr die Fragen für den Eignungstest zugesteckt. Der Bürgermeister will mit den Ermittlern kooperieren und ließ seine Parteiämter ruhen.



Angezeigt wurde der Fall vom Ehemann der Bewerberin, der eine Liebschaft zwischen ihr und dem Bürgermeister vermutete. Der Mann habe die Prüfungsunterlagen gefunden und sie in Sicherheit gebracht. Die Affäre habe im Juni 2021 begonnen, die Prüfung war dann im September des gleichen Jahres. Für die Frau sei alles arrangiert worden, drei Tage vor der Prüfung bekam sie die Fragen.



Der Stadtherr erbrachte keineswegs nur diesen einen Liebesbeweis – er soll einen ganzen Boulevard voller Tulpen und Königslilien gepflanzt haben, die ihre Lieblingsblumen waren. Nie in seiner Stadtgeschichte habe Botoșani solche Blumen gehabt, sagte der Ehemann dem Sender ProTV. Der Vorfall bringe ihn jedoch nicht davon ab, für Cosmin Andrei zu stimmen, sagte er.