DNA: Erzbischof Teodosie wird strafverfolgt

Konstanza (ADZ) - Die Antikorruptionsbehörde DNA hat am Dienstag angekündigt, eine Strafverfolgung wegen mutmaßlicher Vorteilsgewährung (cumpărare de influență) gegen den Bischof der Erzdiözese Tomis, Teodosie Petrescu, gestartet zu haben. Einem seiner Berater wird Mittäterschaft zur Last gelegt.



Konkret soll Erzbischof Teodosie im Juli laufenden Jahres einem Geschäftsmann 160.000 Lei bzw. 20 Prozent für die Beschaffung einer Summe von 800.000 Lei aus staatlichen Fördergeldern für Renovierungsarbeiten über das Staatssekretariat für Kultusangelegenheiten versprochen haben. An den Absprachen habe sich auch der Berater Teodosies beteiligt, so die Mitteilung der DNA. Mit versteckter Kamera gefilmte Aufnahmen von den Gesprächen hat kürzlich die Onlineplattform Recorder veröffentlicht.



Die Erzdiözese Tomis hat noch am Dienstag in einer Mitteilung erklärt, dass von der Unschuld Teodosies ausgegangen und den zuständigen Behörden vertraut werde.