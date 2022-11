DNA nimmt Leiter des Grenzzollamts Jassy fest

Jassy (ADZ) - Der Leiter des Grenzzollamts Jassy/Iași, Dănuț Bolohand, und zwei weitere Zollbeamte sind am Donnerstagmorgen von der DNA wegen Verdachts auf Bestechung festgenommen worden, nachdem die DNA-Staatsanwaltschaft am Mittwoch eine Großaktion mit 162 Hausdurchsuchungen durchgeführt hatte. Bolohand steht wegen fünf Bestechungsdelikten im Visier der Ermittler, von denen drei fortlaufend begangen wurden, so die DNA. Die Zollbeamten hätten wissentlich falsche Papiere für gefälschte Markenprodukte aus der Türkei angenommen. Der geschätzte Gesamtschaden aus Steuerhinterziehung beläuft sich laut DNA auf 58 Millionen Lei.