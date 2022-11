Doppelstaatsbürgerschaft für Rumänen in Spanien

Premierminister Nicolae Ciucă beim Treffen mit Repräsentanten der rumänischen Gemeinschaft in Spanien. Ciucă sicherte dabei zu, dass die rumänische Regierung Entscheidungen und Maßnahmen getroffen habe, um die in der Diaspora tätigen Rumänen und Rumäninnen zu unterstützen. Auch müssten die rumänischen Behörden enger mit den spanischen zusammenarbeiten, so Ciucă. Spanien ist eines der beliebtesten Auswanderungsziele für Rumänen. | Foto: Regierung