Dr. Aurel Vainer verstorben

Bukarest (ADZ) – Der ehemalige Vorsitzende der Föderation der Jüdischen Gemeinschaften in Rumänien (FCER), Dr. Aurel Vainer, ist am Sonntag mit knapp 90 Jahren verstorben.Die Beerdigung findet am Dienstag um 14 Uhr am jüdischen Friedhof „Filantropia“ in Bukarest statt. Dr. Vainer hatte drei Abgeordnetenmandate seitens der jüdischen Minderheit inne, saß der FCER zwischen 2005 und 2020 vor, war Träger des Verdienstordens „Stern Rumäniens“, des Nationalordens der französischen Ehrenlegion und der goldenen Ehrennadel des DFDR.