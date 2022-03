Drei Seeminen im Schwarzen Meer entschärft

Cap Midia/Istanbul (ADZ) – Die am Montag in rumänischen Gewässern ca. 70 km von Cap Midia entfernt gesichtete Seemine ist am selben Tag erfolgreich durch Sprengung neutralisiert worden, wie das Verteidigungsministerium informiert. Auf Seeminen spezialisierte Taucher befestigten einen Sprengsatz daran, der aus der Entfernung detoniert wurde. Am selben Tag haben auch türkische Spezialisten eine Seemine bei der Küste des Bezirks Igneada nahe der Grenze zwischen der Türkei und Bulgarien neutralisiert, so das türkische Verteidigungsministerium. Eine dritte Seemine war am Samstag am Bosporus gesichtet und nördlich von Istanbul gesprengt worden.