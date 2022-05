Drei Viertel aller Haushalte haben Internetanschluss

Bukarest (ADZ) - Seit Ende 2021 sind mit über sechs Millionen Internetanschlüssen zwei Drittel aller Haushalte in Rumänien mit festem Internet-Netzwerk ausgestattet. Dies geht aus einem statistischen Bericht des Nationalen Amtes zur Kommunikationsverwaltung und -regelung ANCOM, welcher auf den von Internetanbietern mitgeteilten Zahlen für 2021 basiert, hervor.



Von insgesamt 410.000 neuen Internet-Abonnements 2021 hat die Aktivierung von 250.000 Internetanschlüssen im ländlichen Bereich die Quote der mit Internet versehenen Haushalte auf knapp zwei Drittel gesteigert. Im städtischen Bereich liegt der Anteil der Wohnungen mit Internetverbindung bei 81 Prozent. Daneben gibt es landesweit 21,2 Millionen aktive Mobilinternetverbindungen.



Von insgesamt 6,1 Millionen festen Internetanschlüssen waren am Ende des vorigen Jahres, mit einem 15-prozentigen urbanen und bzw. 35-prozentigen ländlichen Anstieg, 85 Prozent Hochgeschwindigkeitsverbindungen von über 100 Mbps.