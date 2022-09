Dritte Donau-Brücke geplant

Bukarest (ADZ) - Rumänien und Bulgarien planen laut einem Bericht der bulgarischen Zeitung 24 Chasa eine dritte Brücke über die Donau – und zwar bei Giurgiu-Ruse. Wie das Blatt am Dienstag berichtete, sollen sich die Vizepremierminister der beiden Länder, Sorin Grindeanu und Hristo Alexiev, diesbezüglich am Rande der in Bukarest steigenden Konferenz der Regierungsbevollmächtigten der internationalen Fernmeldeunion (ITU) geeinigt haben. Das einschlägige Abkommen soll dem Blatt zufolge umgehend unterzeichnet werden.