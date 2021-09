Dritte Impfdosis noch vor Oktober

Bukarest (ADZ) – Die dritte Impfdosis gegen Covid-19 soll in Anbetracht der rasant steigenden Infektionszahlen entgegen ursprünglichen Plänen noch vor Oktober zur Anwendung kommen. Die Behörden arbeiten bereits an einer Anpassung der Anmelde-Plattform, so der Koordinator der Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță. Ziel sei, schwere Verläufe zu vermeiden. Visiert sind daher zunächst gefährdete Personen wie Senioren, chronisch Kranke und medizinisches Personal, die vor mindestens 6 Monaten die ersten beiden Dosen erhalten haben.