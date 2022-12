Drohnen für 380 Mio. Euro aus Israel

Bukarest (ADZ) – Rumänien deckt sich mit sieben Systemen vom Typ UAS Watchkeeper X der israelischen Firma Elbit ein. Die Kosten des Deals liegen bei fast 1,9 Milliarden Lei. Dabei handelt es sich nicht um einen einfachen Beschaffungsauftrag, wie das rumänische Verteidigungsministerium mitteilte. Elbit muss laut Vertrag bei rumänischen Rüstungsunternehmen auch Produktions-, Integrations-, Test- und Wartungskapazitäten für die gelieferten Systeme einrichten. Die Struktur der Flugplattform und des Containers der Bodenkontrollstation soll schon ab dem ersten System in Rumänien gebaut werden und ab dem dritten UAS Watchkeeper X sollen auch alle seine elektrischen und mechanischen Systeme in Rumänien entstehen. Rumänische Firmen sollen auch die Wartungsarbeiten übernehmen, so dass im Ernstfall diese Prozesse nicht im Ausland stattfinden müssen.

Das Watchkeeper-Programm läuft seit 2005 bei den britischen Streitkräften. Die Drohne hat eine Reichweite von rund 140 km und eine Flugautonomie von 16 Stunden. Vor dem Hintergrund der neuen Sicherheitsherausforderungen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine will Rumänien 2,5% seiner Wirtschaftsleistung für die Ausstattung der Streitkräfte ausgeben.