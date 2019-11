Bukarest (ADZ) - Arbeitsministerin Violeta Alexandru (PNL) hat der Postbehörde am Mittwoch vorgeworfen, in etlichen Landes-teilen die Rentenauszahlungen vorsätzlich hinauszuzögern, um die Schuld sodann der liberalen Regierung in die Schuhe schieben und die Werbetrommel für die PSD rühren zu können.



In zahlreichen Landeskreisen würden Postboten den Senioren regelrechte „Wahlempfehlungen“ machen, sagte die Ministerin, derzufolge diese Vorfälle ein sofortiges Ende zu nehmen haben. Sie dulde „keinen Wahlkampf zulasten der Rentner“, stellte Alexandru klar, die der rumänischen Post drohte, deren Vertrag mit der Rentenkasse notfalls aufzukündigen. Sie habe bereits ein Gespräch mit dem Manager der staatlichen Postbehörde geführt und klargestellt, „dass alle Renten pünktlich und ohne jeglichen politischen Einfluss ausgezahlt werden müssen“. Die Ministerin erinnerte auch an den Vorfall von letzter Woche im Kreis Dolj, wo die lokale Filiale der staatlichen CEC-Bank etlichen Kunden „gekürzte“ Bezüge überwiesen und damit Panik in den Reihen der Rentner gesät hatte, bevor sie letztlich einen Fehler eines Bankangestellten einräumen musste.