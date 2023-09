Durchsuchungen bei Krankenhausverwaltung

Die Generaldirektorin der Bukarester Krankenhausverwaltung (ASSMB), Oana Gabriela Sivache (Bildmitte), hat am Montagabend in einer Pressekonferenz Stellung genommen zu dem von ihr selbst vorgebrachten Korruptionsverdacht gegen ihren Stellvertreter Cristian Plută: Der Fall sei nicht als „schwarzer Fleck“ zu betrachten, sondern als „Moment, in dem Licht und Ordnung gemacht wird“. Sie erklärte sich zu jeder weiteren Kooperation mit den Gesetzeshütern bereit, um „etwaige zukünftige Tragödien“ vermeiden. | Foto: Sabin Cîrstoveanu / Inquam Photos

Bukarest (ADZ) - Nachdem die Gesetzeshüter am Montagmorgen acht Durchsuchungen in Bukarest und im Kreis Ilfov durchgeführt haben, wurden der ehemalige Leiter, Investitionsverantwortliche und derzeit stellvertretende Generaldirektor der Bukarester Krankenhausverwaltung, Cristian Plută, sowie weitere drei Personen, unter anderem der Leiter des Colentina-Krankenhauses, in Untersuchungshaft genommen. Eine weitere Person steht unter polizeiliche Aufsicht wegen Korruptionsverdacht bei öffentlichen Auftragserteilungen und Ernennungen von Krankenhausleitern in der Zeitspanne April bis August 2023, teilte das Nachrichtenportal G4Media unter Berufung auf eine Pressemitteilung der Antikorruptionsbehörde DNA mit. Plută wird vorgeworfen, 20.000 Euro von George Mirel Cristescu für seine Unterstützung zu dessen Ernennung als Interimsleiter des Colentina-Krankenhauses erhalten zu haben. Auch soll er von einem Unternehmen über 300.000 Lei, rund fünf Prozent des Vertragswertes zu öffentlichen Bauarbeiten, erhalten und im August 2023 ein weiteres Privatunternehmen durch vorzeitige Überreichung des Lastenheftes zu einer öffentlichen Ausschreibung bevorzugt haben.