EBRD senkt Wachstumsprognose

London/Bukarest (ADZ) – Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) hat am Donnerstag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihre Wachstumsprognose für Rumänien drastisch von 4,4 auf 2,8 Prozent gesenkt – der Krieg werde unweigerlich auch die benachbarten Volkswirtschaften in Mitleidenschaft ziehen. Die neue Wachstumsprognose der EBRD ist die erste, die von einer internationalen Finanzinstitution seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar veröffentlicht wurde.