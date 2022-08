EC-Bericht: Schlimmste Dürre seit 500 Jahren

Brüssel (ADZ) – In Europa herrscht derzeit die schlimmste Dürre seit 500 Jahren, besagt der jüngste Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission, wobei Rumänien zu den Ländern gehört, in denen die Gefahr der Dürre aufgrund der geringen Niederschläge und der verlängerten Hitzewellen in den letzten drei Monaten stark gestiegen ist. Knapp 47 Prozent Europas befinden sich derzeit im Warnzustand und 17 Prozent bereits im Alarmzustand, was bedeutet, dass die Niederschläge weit unter dem für diese Jahreszeit üblichen Durchschnitt liegen und die Bodenfeuchtigkeit unzureichend ist, was eine Ausdehnung der Brandgefahrzonen nach sich zieht. „Wir erleben jetzt eine weit überdurchschnittliche Vegetationsbrandsaison mit erheblichen Auswirkungen auf die Pflanzenproduktion“, so Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend. Die landwirtschaftliche Produktion sei ebenfalls stark negativ beeinflusst.