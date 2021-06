Ein Viertel der Angestellten bevorzugt Homeoffice

Bukarest (ADZ) – Nur 43 Prozent aller Angestellten wollen wieder voll ins Büro zurückkehren, geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Jobbörsenportals BestJobs hervor, die vom 4. bis 14. Juni mit 937 Teilnehmern online durchgeführt wurde. Hingegen hätten sich 24 Prozent der Befragten sowohl emotional als auch organisatorisch gut an Homeoffice angepasst und würden auch weiterhin gerne ausschließlich oder teilweise von zuhause aus arbeiten. Die restlichen 33 Prozent waren diesbezüglich noch unentschlossen.



Als größte Herausforderungen im Homeoffice empfanden 19 Prozent der Studienteilnehmer erhöhtes Arbeitsvolumen, für rund 23 Prozent war es der Druck von daheim, Tätigkeiten unterschiedlicher Art durchzuführen, 24 Prozent beklagten die schwierige Trennung des Privatlebens vom Geschäftsleben. Nur 14 Prozent der Studienteilnehmer hatten Probleme mit der Digitalisierung.



56 Prozent der Studienteilnehmer sehen Anpassungsfähigkeit als grundlegendes Element zum Überleben auf dem heutigen Arbeitsmarkt an, 21 Prozent betrachten die Bewältigung der pandemiebedingten Herausforderungen als nützlich für ihre persönliche Entwicklung.