Ein Viertel des Einkommens für Feiertage

Bukarest (ADZ) - Knapp ein Viertel des monatlichen Einkommens (24 Prozent) planen Haushalte in Rumänien für die Winterfeiertage auszugeben. Dies geht aus einer kürzlich durchgeführten Online-Umfrage des finnischen Finanzdienstleistungsunternehmens Ferratum Group hervor. Die wichtigsten Einkäufe stellen dabei Lebensmittel (28 Prozent), Haushaltsgegenstände (15 Prozent) und Süßigkeiten (10 Prozent) dar. Rund drei Viertel der Befragten gaben an, sie hätten in diesem Jahr den Arbeitsplatz behalten und keine Einkommensrückgänge verzeichnet, 15 Prozent erklärten, sie hätten Lohnkürzungen hinnehmen müssen.