Einzelhandel warnt vor Hamsterkäufen

Bukarest (ADZ) - Die Hyper- und Supermarktketten im Land appellierten an die Verbraucher, trotz des gegenwärtigen Teil-Lockdowns von Hortungen abzusehen. Die Einkaufsketten seien alle gut eingedeckt – sowohl mit Lebensmitteln als auch Hygieneartikeln, Hamsterkäufe seien daher völlig unbegründet, teilte der Dachverband der großen Retailer, AMRCR, am Wochenende in einer Pressemitteilung mit. Die Reaktion der Hyper- und Supermarktketten erfolgt, nachdem in den letzten Tagen der Absatz von haltbaren Lebensmitteln und diversen Hygieneartikeln, vor allem von Toilettenpapier und Desinfektionsmitteln, drastisch gestiegen war.