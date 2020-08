Elternverband kritisiert eidesstattliche Erklärung

Bukarest (ADZ) – Der Nationale Elternverband hat zu dem von der Regierung letzte Woche vorgelegten Maßnahmenkatalog für den Schulbeginn Stellung bezogen. Der Leitfaden sei „gut in der Theorie, aber schwer umsetzbar“. Besonders umstritten ist, dass die Eltern eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnen müssen, die die Gesundheit des Kindes bescheinigt, damit dieses zur Schule gehen darf. „Das entspricht nicht den medizinischen Kompetenzen der Eltern“, teilte der Elternverband mit. Es sei die Aufgabe des medizinischen Personals an Schulen, die endgültige Entscheidung zu fällen. Bildungsministerin Monica Anisie sprach sich dafür aus, in die Erklärung die Klausel „soweit ich weiß“ aufzunehmen, da die Möglichkeit bestehe, das Kind nicht wissentlich krank in die Schule zu schicken. Zudem fordern die Eltern vom Gesundheitsministerium Informationen zur epidemiologischen Lage und zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Covid-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen.