Endgültiger PNL-Beschluss: Kein Wahlbündnis mit der PSD

Sinaia (ADZ) - Die erweiterte PNL-Führung hat am Wochenende auf einer in Sinaia gestiegenen Sitzung beschlossen, dass die Partei im Alleingang in die vier Wahlen – Europa-, Kommunal-, Parlaments- und Präsidentenwahl – vom kommenden Jahr zieht. Wie PNL-Chef Nicolae Ciucă danach mitteilte, wurde der Beschluss einstimmig gefasst – die Liberalen würden das Superwahljahr 2024 gemäß ihres Mottos „Durch uns selbst“ angehen, und zwar „geeint“ sowie mit „Optimismus, Ehrgeiz und Mobilisierungskraft“. Man trete mit dem Ziel an, alle vier Wahlen zu gewinnen, fügte Ciucă hinzu, der außerdem hervorhob, die Verantwortung für die Wahlergebnisse übernehmen zu wollen.



Politbeobachter waren von dem Parteibeschluss wenig überrascht – er sei logisch, da PSD und PNL im Alleingang mehr Stimmen einfahren würden als auf gemeinsamen Listen. Beide Parteien hatten in den letzten Wochen bereits wiederholt klargestellt, auch nach der Parlamentswahl vom kommenden Jahr im Rahmen einer Großen Koalition gemeinsam weitermachen zu wollen. Entsprechend forderte der PNL-Chef seine Parteikollegen auch auf, auf Koalitionsebene weiter „Durchhaltevermögen“ an den Tag zu legen, vor allem in Wahlkampfzeiten – man werde nämlich „weiter mit der PSD zusammenarbeiten“, da „Regieren“ letztlich das Endziel sei.



In puncto Präsidentenrennen stellte Ciucă zwar klar, dass der PNL-Kandidat in der Pflicht stehe, den Wahlsieg auch 2024 davonzutragen, wollte jedoch gegenüber den Medien vorerst nicht bestätigen, als liberaler Spitzenkandidat in besagtes Wahlrennen ziehen zu wollen. Parteiintern soll der PNL-Chef dies jedoch bereits angedeutet haben – von einem Kollegen während der Sitzung darauf angesprochen, entgegnete Ciucă laut Medienberichten, er sei letztlich „deswegen hier“.