Energiekomplex Oltenia: Chefs abberufen

Târgiu Jiu (ADZ) - Der Aufsichtsrat des Energiekomplexes Oltenia (CEO) hat am Mittwoch den Chef besagten Komplexes, Daniel Burlan, sowie etliche weitere Leitungsmitglieder abberufen, nachdem Energieminister Virgil Popescu (PNL) die Maßnahme am Vortag ausdrücklich gefordert hatte. Der Lokalpresse zufolge wäre Burlans Amtszeit in knapp einem Monat sowieso abgelaufen. Die Abberufungen sind eine Konsequenz des schweren Arbeitsunfalls von letzter Woche beim Tagebau Jilț Süd, wo ein Uralt-Laster mit Kumpeln an Bord umgekippt war. Der Unfall hatte bekanntlich drei Menschen in den Tod gerissen, 13 weitere wurden verletzt.