Entschädigung für Verfolgte erhöht

Bukarest (ADZ) - Die Abgeordnetenkammer verabschiedete als entscheidende Instanz das Gesetz zur Anhebung der Entschädigungszahlungen an Personen, die zwischen 1940 und 1945 aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit verfolgt wurden. Wer vertrieben oder zur Zwangsarbeit deportiert wurde, Überlebende der Ghettos, Konzentrationslager oder Todeszüge erhalten monatlich 350 Lei pro Jahr, das in Unfreiheit verbracht wurde. Auch Ehepartner Ermordeter erhalten diese Summe, so sie nicht wieder heirateten.