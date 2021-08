Entwurf: Mehr Mittel für Nachtragshaushalt

Bukarest (ADZ) - In einem am Mittwoch publik gewordenen ersten Entwurf des Nachtragshaushalts für den Rest des Jahres sind Mehrausgaben von knapp neun Milliarden Lei vorgesehen. Mehr Mittel sollen voraussichtlich das Gesundheitsministerium (plus 3,5 Mrd. Lei), das Finanzministerium (+3 Mrd. Lei) und das Entwicklungsministerium (+1,8 Mrd. Lei) erhalten. Die wichtigsten Kürzungen, knapp 2,8 Mrd. Lei, sind beim Arbeitsministerium vorgesehen.



Senatspräsidentin Anca Dragu (USR-PLUS) erklärte am Mittwoch, dass der Berichtigungshaushalt in groben Zügen in der Regierungskoalition bereits besprochen wurde, die Gespräche seien aber noch nicht abgeschlossen. Sie hoffe, dass innerhalb von ein bis zwei Wochen der Nachtragshaushalt stehen werde.



Laut einer Mitteilung auf Facebook von Premier- und Interimsfinanzminister Florin Cîțu seien nach sechs Monaten Geldmittel im Umfang von 20 Mrd. Lei ungenutzt geblieben, er verlange „Verantwortungsbewusstsein und Leistung von den Ministern“.