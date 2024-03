Erdgas: Rumänien wählt Sonderweg in der EU

Brüssel/Bukarest (ADZ) – Während die EU die freiwilligen Maßnahmen zur Senkung des Erdgasverbrauchs fortsetzt, will Rumänien einen anderen Kurs fahren. Die bis März 2025 vereinbarte Verlängerung des Ziels, den Gasverbrauch um mindestens 15 % im Vergleich zum Abschnitt 2017-2022 zu senken, sei eine Empfehlung und keine Verpflichtung, wobei andere europäische Länder ihre Abhängigkeit von russischem Gas noch verringern müssen, gab Energieminister Sebastian Burduja zu verstehen.



Er habe vor den Kollegen im Ministerrat argumentiert, dass Rumänien nicht plane, den Gasverbrauch zu reduzieren, sondern darauf zähle, ihn aus eigenen Produktionsquellen zu decken, um so mehr ab 2027 die Bohranlage Neptun Deep im Schwarzen Meer die Produktion aufnimmt und Rumänien so zum führenden Gasproduzenten in der EU werde. Laut Burduja rechne Rumänien sogar mit einem Anstieg des Gasverbrauchs durch die Wiederbelebung der Düngemittelindustrie als auch durch den Ausbau der Gasverteilungsnetze für die Bevölkerung.