Ermäßigte Strandferien vor Hauptsaison

Bukarest (ADZ) – Ab Sonntag beginnt das Programm „Litoralul pentru toți“, über welches Ermäßigungen von bis zu 70 Prozent verglichen zur Hauptsaison für Übernachtungen an der rumänischen Schwarzmeerküste angeboten werden. Laut einer Mitteilung des Unternehmerverbands für Tourismus in Rumänien (FPTR) laufen die Angebote bis Sonntag, 19. Juni. Am Programm nehmen mehrere Dutzend Hotels teil, die gemeinsam eine Kapazität von rund 4000 Übernachtungsplätzen haben. Weitere Details sind unter www.fptr.ro zu finden.