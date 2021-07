Ermittlungen wegen gefälschter Impfzertifikate

Bukarest (ADZ) – Gegen 16 Personen wird strafrechtlich ermittelt, nachdem sie mit mutmaßlich gefälschten Corona-Zertifikaten eingereist sind. Zuvor war am Flughafen Jassy/Ia{i tätigen Medizinern des Gesundheitsamtes (DSP) aufgefallen, dass verschiedene Personen, die vom Flughafen Luton in London abgeflogen waren, laut ihren Dokumenten im selben Zeitraum an Covid-19 erkrankt waren. Daraufhin wurde in einer gemeinsamen Aktion von Mitarbeitern des Kriminaldienstes, der Grenz- und Transportpolizei eine Kontrolle eingeleitet.