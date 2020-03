Ermittlungen wegen illegalem Müllimport

Bukarest/Konstanza (ADZ) – Nachdem am 20. Februar im Hafen Konstanza Süd Agigea 16 Container mit illegal aus Großbritannien eingeführtem Müll gefunden und zurückgeschickt worden waren, wurden am Montag zwei weitere Container entdeckt. Die Besitzer hatten versucht, die Behörden durch Transfer in andere Container in die Irre zu führen. Der Müll war als Second-Hand-Ware deklariert auf einem niederländischen Schiff eingeführt worden. Die Staatsanwaltschaft in Konstanza ermittelt.



Untersuchungen laufen auch gegen drei Zweigstellen der importierenden Firma in Bukarest und Ilfov, denen die Erlaubnis zum Handel mit Second-Hand-Waren entzogen wurde. Sieben weitere Container in Chitila (Ilfov) stehen zur Überprüfung an. Das Umweltministerium will zudem Kontrollen in Bukarest und Ilfov wegen illegaler Müllverbrennung durchführen, angeblich Ursache für den Anstieg der Luftverschmutzungswerte auf das Zehnfache des Grenzwerts in der Nacht von Sonntag auf Montag.