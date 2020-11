Erneut Minister mit Coronavirus

Bukarest (ADZ) – Verkehrsminister Lucian Bode hat am Mittwochabend auf sozialen Medien bekanntgegeben, dass er infolge einer Routineuntersuchung positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Laut eigenen Angaben soll er keine Symptome haben und hat sich in Quarantäne begeben. Bode hatte am selben Tag ein Treffen mit US-Botschafter Adrian Zuckerman wahrgenommen.



Er ist bereits das zweite infizierte Regierungsmitglied, nachdem Anfang der Woche Wirtschaftsminister Virgil Popescu seine Infektion mit Covid-19 bekannt gegeben hatte.