Erste Erkenntnisse nach Todesfällen in Klinik

Bukarest (ADZ) – Anders als ursprünglich angenommen, seien auf der Intensivstation des St. Pantaleon-Krankenhauses in Bukarest an den vier Tagen zwischen dem 4. und dem 7. April 17 Patienten verstorben. Zudem gebe es noch keine Hinweise auf eine Fehlbehandlung durch die Herabsetzung der verabreichten Noradrenalindosis. Zu diesem Schluss kommen die Behörden nach ersten Ermittlungen im Krankenhaus, nachdem eine Krankenschwester eine gezielte Fehldosierung gemeldet hatte, die den „den Tod von ungefähr 20 Patienten“ verursacht haben sollte. Gesundheitsminister Alexandru Rafila, der Krankenhausmanager Bogdan Socea und die Präsidentin der Ärztekammer, Cătălina Poiană, führten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz aus, dass die „absolut bedauerlichen“ Todesfälle „nicht zu vermeiden waren.“ In den Jahren 2022 und 2023 und in den ersten Monaten dieses Jahres gebe es im Schnitt etwa 3,5 Todesfälle täglich auf der Intensivstation des Krankenhauses, so der Gesundheitsminister.



Äußerungen von Mitarbeitern in sozialen Medien lassen darauf schließen, dass in der Abteilung seit Jahren mehrere Konflikte schwelen und die Anzeige über verdächtige Todesfälle dazu passen könnte.