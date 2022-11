Erste gemeinsame spanisch-rumänische Regierungssitzung

Castellón de la Plana (ADZ) - Die Regierungen Spaniens und Rumäniens sind am Mittwoch erstmals zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengetreten. Die gemeinsame Regierungssitzung sowie Gespräche zwischen Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) und seinem spanischen Amtskollegen Pedro Sanchez stiegen in Castellón de la Plana, wo eine große rumänische Gemeinschaft angesiedelt ist. Unterzeichnet wurden aus diesem Anlass eine Reihe von Kooperationsabkommen in den Bereichen Arbeit und Sozialschutz, Auswärtiges, Kultur, Landwirtschaft, Gesundheit sowie Notsituationen. Der von Premier Ciucă angeführten rumänischen Regierungsdelegation gehörten weiters Außenminister Bogdan Aurescu (PNL) sowie die Minister für Verteidigung – Angel Tîlvar (PSD), Entwicklung – Attila Cseke (UDMR), Arbeit – Marius Budăi, Gesundheit – Alexandru Rafila und Landwirtschaft – Petre Daea (alle drei PSD) an.



Vor seiner Abreise hatte Regierungschef Ciucă die bilateralen Beziehungen als „offen, dynamisch und vielfältig“ bezeichnet – sowohl auf politischer als auch Wirtschaftsebene, nicht zu guter Letzt auch dank der knapp einer Million in Spanien wohnhaften rumänischen Bürger.