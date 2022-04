Erster Fall von akuter schwerer Hepatitis unbekannter Ursache

Bukarest (ADZ) – Ein erster Fall von kindlicher akuter schwerer Hepatitis unbekannter Ursache ist in Bukarest/Ilfov aufgetreten, teilt das Gesundheitsministerium mit. Es handelt sich um ein fünfjähriges Mädchen, das keine epidemiologische Verbindung zu anderen von der WHO registrierten Fällen aufweist. Das Kind wird im Krankenhaus behandelt, sein Zustand ist stabil.



Die WHO hat bis zum 21. April weltweit 169 Fälle bei Kindern zwischen einem Monat und 16 Jahren in 11 Ländern registriert. Die meisten Fälle (115) verzeichnet Großbritannien mit Nordirland, gefolgt von Spanien (13), Israel (12), USA (9), Dänemark (6), Irland (5), Niederlande (4), Norwegen (2), Frankreich (2), Belgien (1) . Bisher ist an der Erkrankung, der keiner der bekannten Hepatitisviren zugrunde liegt, ein Kind gestorben, 17 benötigten Transplante. In 74 Fällen wurde die Präsenz von Adenovirus F41 festgestellt. Die WHO untersucht die Möglichkeit eines neuen Adenovirus oder einer Simultaninfektion mit SARS-CoV-2.