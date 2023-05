EU-Arbeitsgruppe zu Antisemitismus tagt in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Zwischen dem 2. und 4. Mai tagt in Bukarest die 4. Arbeitsgruppe zur Erarbeitung der EU-Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens, die von der Rumänischen Regierung mit Unterstützung der Europäischen Kommission organisiert wird. An der Veranstaltung nehmen über 80 Sondervertreter, Koordinatoren und für die Bekämpfung des Antisemitismus zuständige Beamte aus den EU-Mitgliedstaaten, der Ukraine und der Republik Moldau sowie nationale, europäische und internationale Organisationen der jüdischen Gemeinschaft und einschlägige internationale Organisationen und Experten teil. Die Veranstaltung wurde am Dienstag im Victoria- Palast von Premier Nicolae Ciucă (PNL) eröffnet, unter Online-Teilnahme des Vizepräsidenten der EU-Kommission zur Förderung der europäischen Lebensweise, Margaritis Schinas.



Rumänien gehört zu den ersten sieben Mitgliedstaaten, die bereits 2021 eine Antisemitismusstrategie verabschiedet haben.