EU-Covid-Zertifikate nur 9 Monate gültig ohne Booster-Impfung

Brüssel/Bukarest (ADZ) - Die EU-Kommission hat am Dienstag mitgeteilt, dass in der EU ausgestellte digitale Covid-Zertifikate ohne Auffrischungsimpfung nur 9 Monate gültig sein werden, falls die einheitliche Regelung der Gültigkeitsdauer nicht auf Widerstand im Parlament stößt. Außerdem wird von nun an die Booster-Impfung bei Zweidosen-Impfschemen als „3/3“ und im Fall von Einzeldosis-Impfschemen als „2/2“ im Zertifikat angegeben. In der EU wurden nach Angaben der Kommission bislang 807 Millionen Covid-Zertifikate generiert.