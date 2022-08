EU-Gelder für Flüchtlinge

Bukarest (ADZ) – Der erste Teil der EU-Gelder für die Behausung und Verpflegung der Flüchtlinge vor dem Ukraine-Krieg ist eingegangen, kündigte Premier Nicolae Ciucă (PNL) am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit. Die 39,1 Millionen Euro sollen nun über den Katastrophenschutz DSU an die lokalen Behörden gemäß deren Ausgaben verteilt werden, so Ciucă. Insgesamt seien bisher über zwei Millionen ukrainische Flüchtlinge nach Rumänien eingereist, wobei rund 85.000 (davon 38.000 Kinder) sich entschlossen hätten, in unserem Land zu bleiben.