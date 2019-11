EU-Kommissarsanwärterin Vălean nimmt erste Hürden

Bukarest/Brüssel/Straßburg (ADZ) - Adina Vălean (EVP/PNL), die von der liberalen Regierung vorgeschlagene Ersatzkandidatin für das Team der gewählten EU- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, hat am Dienstag die ersten Hürden genommen.

Die 51-jährige bisherige Vorsitzende des Industrie-Ausschusses im EU-Parlament wurde am Nachmittag vom Rechtsausschuss der Straßburger Legislative einstimmig bestätigt – derselbe, der Rovana Plumb (PSD) abgelehnt hatte. Vălean muss sich nun als Nächstes der Anhörung im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments stellen. Davor war die rumänische Kommissarsanwärterin am Morgen auch im Ausschuss für Europäische Angelegenheiten des Parlaments in Bukarest angehört und mit 25 Für-Stimmen und drei Enthaltungen bestätigt worden.



Nach den Hearings der drei Ersatzkandidaten Adina V˛lean (Rumänien), Oliver Valheryi (Ungarn) und Thierry Breton (Frankreich) in den Fachausschüssen des Europaparlaments muss die neue EU-Kommission noch von letzterem bestätigt werden. Die Abstimmung ist für den 27. November vorgesehen, damit von der Leyens Team dann am 1. Dezember, mit einmonatiger Verspätung, die Amtsgeschäfte übernehmen kann.