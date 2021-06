EU-Kommission spendet Desinfektionsroboter

Brüssel/Bukarest (ADZ) – Die EU-Kommission spendet sieben Krankenhäusern in Bukarest, Konstanza und Großwardein/Oradea autonome UV-Desinfektionsroboter. Die innovativen desinfizierenden Roboter des dänischen Entwicklers Blue Ocean Robotics, die autonom durch Krankenhäuser fahren und mit ultraviolettem Licht Keime abtöten, sollen sowohl im Kampf gegen das neuartige Coronavirus als auch gegen Krankenhauserreger zum Einsatz kommen. Die EU-Kommission hatte im Dezember verlautet, mit EU-Mitteln 200 Desinfektionsroboter gekauft zu haben, die an Kliniken in ganz Europa geliefert werden, um bei deren Desinfektion zu helfen.