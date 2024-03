EU: Mehr Geld für effiziente Stromerzeugung

Bukarest (ADZ) – Die Europäische Kommission hat ein abgeändertes Beihilfekonzept für die Unterstützung hocheffizienter Energieerzeugung im Kraft-Wärme-Koppelungsverfahren abgesegnet. Es sei weiter nötig und angemessen, hieß es. Die Kommission erklärte sich zum einen mit der Verlängerung des Plans einverstanden, der ansonsten am 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen wäre. Neuer Endtermin ist nach einer Forderung der rumänischen Regierung der 31. Juli 2028.



Zum anderen gab die Kommission grünes Licht für ein doppelt so hohes Projektbudget, das nun auf 752 Millionen Euro steigt. Außerdem beantragte die Regierung die Zustimmung zur Unterstützung einer zusätzlichen Erzeugungskapazität von 200 MW. Mit diesen Beihilfen subventioniert der Staat den Bau von Kraftwerken, die im Koppelungsverfahren sowohl Strom als auch Heizenergie erzeugen. Die Subventionen werden dann als sogenannte Koppelungsumlage den Endkunden von Stromfirmen in Rechnung gestellt.