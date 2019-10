EU-Reformvorschläge für Verkehr in der Kritik

Brüssel (ADZ) - Bulgarien wird wahrscheinlich die Streichung eines Teils des Mobilitätspakets beim Europäischen Gerichtshof beantragen, wenn kein Kompromiss zu den umstrittensten Themen erzielt wird. Dies teilte Peter Witanow (S&D), Mitglied des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr des EU-Parlaments, gegenüber EURACTIV Bulgarien mit.



Das Mobilitätspaket führt neue Regeln für entsandte Fahrer ein, darunter einen höheren Mindestlohn und die Regelung ihres Aufenthalts in Hotels. Das umstrittenste Thema ist hierbei die Rückführung von leeren Lastkraftwagen in ihr Herkunftsland alle vier Wochen. Bulgarien, Rumänien, Polen, Ungarn, Lettland und Litauen sind gegen einen Teil der Änderungen, die sie als illegale protektionistische Maßnahmen betrachten. Auch Witanow sieht diese als Widerspruch zum freien Waren- und Kapitalverkehr.

Der Trilog des EU-Parlaments mit der EU-Kommission und dem Rat über Regeln für die Reform des Verkehrssektors der EU beginnt am 1. November und wird von der neuen Kommission geleitet.