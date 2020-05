EuGH-Urteil wegen Feinstaubbelastung

Bukarest (ADZ) - Aufgrund „systematischer und anhaltender Nichteinhaltung der täglichen Grenzwerte“ von Feinstaubpartikeln (PM10) in Bukarest wurde Rumänien am Donnerstag vom Europäischen Gerichtshof verurteilt – konkrete Sanktionen wurden noch nicht festgelegt. Für Umweltminister Costel Alexe stellt dies keine Überraschung dar, er fürchtet eine Strafe von bis zu 1,6 Millionen Euro. Oberbürgermeisterin Gabriela Firea verwies darauf, dass das Urteil die Zeit bis 2016, also vor ihrer Amtszeit, betreffe.